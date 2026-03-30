Есть пострадавшие: беспилотник врезался в многоэтажку в Краснодаре
На западе Краснодаре беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом. По предварительным данным, есть пострадавшие люди, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, было слышно 2-3 взрыва из-за атаки беспилотников на город, которую отражали средства противовоздушной обороны. Затем местные жители увидели яркую вспышку.
Из-за попадания одного из дронов в доме оказались выбиты стекла. Ущерб получили как минимум 3 квартиры.
Также оказались повреждены около 5 припаркованных рядом автомобилей.
