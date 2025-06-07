Выбито окно, валяются обломки: фото с места падения частей дрона в Истре

сегодня в 10:26

Появились фото с места падения обломков дрона в Истре

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал снимки с места падения обломков БПЛА на дом в Истре.

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В результате ЧП пострадали 64-летний мужчина и 60-летняя женщина. У них диагностировали осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в Истринскую больницу.

Из-за беспилотника был поврежден дом в СНТ «Юбилейный-110», а еще две хозпостройки и машина.

На снимках с места ЧП видно, что в доме выбито окно, рядом лежат обломки крыши, фасада. У автомобиля разбито лобовое стекло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что средства ПВО сбили девять дронов в регионе. Большую часть БПЛА перехватили на подлете.