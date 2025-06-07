Выбито окно, валяются обломки: фото с места падения частей дрона в Истре
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал снимки с места падения обломков БПЛА на дом в Истре.
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В результате ЧП пострадали 64-летний мужчина и 60-летняя женщина. У них диагностировали осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в Истринскую больницу.
Из-за беспилотника был поврежден дом в СНТ «Юбилейный-110», а еще две хозпостройки и машина.
На снимках с места ЧП видно, что в доме выбито окно, рядом лежат обломки крыши, фасада. У автомобиля разбито лобовое стекло.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что средства ПВО сбили девять дронов в регионе. Большую часть БПЛА перехватили на подлете.
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»