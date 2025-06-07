Андрей Воробьев: над Подмосковьем сбито 9 беспилотников

Средства ПВО отразили атаку дронов в Московской области. Прошлой ночью, а также днем 6 июня сбито 9 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что БПЛА перехватили в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Большая часть аппаратов ликвидирована еще на подлете.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь в больнице. У них стабильное состояние, угрозы для их жизни нет.

Глава региона отметил, что из-за БПЛА пострадал и частный дом. Там повреждены крыша, стена, хозпостройки и автомобиль. Вопросы по восстановлению и поддержки семьи сейчас находятся у властей на контроле.

Во всех затронутых атакой дронов населенных пунктах, по словам губернатора, также работают оперативные службы.