Выбило окна, вспыхнули машины: глава назвал последствия атаки БПЛА в Климовске

Из-за рухнувших обломков беспилотника в Климовске оказались повреждены автомобили, в многоквартирном доме выбило окна. К сожалению, есть один погибший, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Обломки рухнули на проспекте 50 лет Октября, в результате вспыхнули 3 машины, еще 5 получили повреждения. Огонь охватил 15 кв. м, возгорание потушили. Кроме того, в многоквартирном доме вылетело остекление. Людей эвакуировали, никто не пострадал.

«К сожалению, есть один погибший. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Глава округа попросил местных жителей не приближаться к этому месту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье 57-летнего мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в Климовске.

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