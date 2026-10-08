Андрей Воробьев: в результате атаки БПЛА в Климовске погиб 57-летний мужчина
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В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьев в МАКС.
Он уточнил, что на проспекте 50-летия Октября после атаки БПЛА загорелись три машины. Пожар полностью потушен. Предварительно, пострадала 37-летняя женщина. Выясняется ее состояние, вся необходимая помощь будет оказана.
«В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет», — добавил губернатор.
По его словам, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территорию и фиксируют все повреждения.
«Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — заключил Воробьев.
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