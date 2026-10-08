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Андрей Воробьев: в результате атаки БПЛА в Климовске погиб 57-летний мужчина

В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьев в МАКС.

Он уточнил, что на проспекте 50-летия Октября после атаки БПЛА загорелись три машины. Пожар полностью потушен. Предварительно, пострадала 37-летняя женщина. Выясняется ее состояние, вся необходимая помощь будет оказана.

«В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет», — добавил губернатор.

По его словам, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территорию и фиксируют все повреждения.

«Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — заключил Воробьев.

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