ВСУ ведут обстрел береговой линии города-спутника ЗАЭС Энергодара

Перемирие в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершилось после восстановления подачи электроэнергии по обеим внешним линиям. По словам главы отдела коммуникаций ЗАЭС Евгении Яшиной, ВСУ возобновили обстрелы прибрежной зоны города Энергодар, являющегося городом-спутником атомной станции, пишет ТАСС .

Как заявила Яшина, ремонт обеих внешних линий электропередач ЗАЭС завершен, и они вновь функционируют. Режим прекращения огня на данный момент не действует.

В настоящее время украинские войска обстреливают береговую линию Энергодара, сам город не подвергается атакам. За последние сутки над городской территорией неоднократно фиксировались вражеские беспилотники.

Кроме того, на территории автовокзала, расположенного вблизи Энергодара, в прифронтовом городе Каменка-Днепровская, упал беспилотник, принадлежащий ВСУ. Согласно информации, предоставленной администрацией Каменско-Днепровского муниципального округа, дрон не взорвался.

Специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ прибудут на место происшествия после снятия угрозы повторных нападений. Ранее администрация сообщала об атаке беспилотника ВСУ на центральную больницу Каменки-Днепровской, в результате которой был поврежден фасад здания, выбиты стекла и пострадала прачечная.

8 ноября администрация ЗАЭС сообщила о восстановлении внешнего электроснабжения станции по двум высоковольтным линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1», что значительно повысило стабильность энергосистемы. Линия «Днепровская» была отключена в течение месяца после обстрелов со стороны ВСУ и вновь подключена 23 октября. Вторая линия, «Ферросплавная-1», не работала с 7 мая. Установлению локального прекращения огня в окрестностях ЗАЭС для проведения ремонтных работ содействовало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.