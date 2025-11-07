Гросси: рядом с ЗАЭС началось локальное прекращение огня при поддержке МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) помогло локально остановить огонь рядом с Запорожской атомной электростанцией. Благодаря этому, получится проделать ремонтные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.

Их нужно провести, чтобы укрепить подключения ЗАЭС к внешнему энергоснабжению. Также этот шаг поможет предотвратить ядерный инцидент.

Гросси добавил, что на фоне режима тишины специалисты 8 ноября смогут начать восстанавливать подачу электричества с подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии. Подключение проведут через несколько суток после начала работ.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ рассказало, что представители государств НАТО призывают Украину устроить масштабную диверсию, в частности на Запорожской АЭС. Они выступили с инициативой расплавить активную зону ее ядерных реакторов, что может привести к катастрофическим последствиям.

