Представители стран НАТО призывают Киев осуществить крупную диверсию, в частности на Запорожской АЭС. Они предлагают расплавить активную зону ее ядерных реакторов. Последствия этих действий катастрофические, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Как отмечает разведка, Запад призывает киевский режим к диверсии, чтобы изменить негативный для НАТО ход украинского конфликта. В частности европейцы прорабатывают вариант с расплавлением активной зоны ядерных реакторов на ЗАЭС.

По данным компьютерного моделирования, в случае осуществления замысла радиоактивные частицы накроют жителей подконтрольных Киеву районов и граждан стран ЕС вблизи украинской западной границы. При этом ответственность за катастрофу Запад планирует возложить на Москву.

НАТО хочет, чтобы общественность «однозначно заняла сторону Киева» в случае разбирательств. В СВР отметили, что это вновь доказывает, что Запад готов обманывать и убивать украинцев и своих граждан с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать свою русофобскую политику.

Ранее в СВР заявили, что власти Великобритании пришли в бешенство из-за провала стараний по нанесению «стратегического поражения» России. Также Лондон негодует из-за успехов российских войск на СВО.

