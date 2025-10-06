Власти Великобритании пришли в бешенство из-за провала стараний по нанесению «стратегического поражения» России. Кроме того, Лондон негодует из-за успехов российских войск на специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться „стратегического поражения“ России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», — доложила разведка.

По данным СВР, британские спецслужбы и правительство также могут готовить новую провокацию по «российской» атаке на военный корабль Украины или иностранное гражданское судно в Европе. Спецслужба считает, что эту операцию могут осуществить воюющие за Украину россияне. После провокации Лондон планирует объявить, что диверсанты якобы «действовали по заданию Москвы».

Неделей ранее СВР заявляла, что Украина может задействовать диверсантов для планируемой провокации против России и Белоруссии в Польше.

