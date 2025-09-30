СВР: Киев готовит новую провокацию с ДРГ против РФ и Белоруссии в Польше

Украинские власти готовят новую провокацию в отношении России и Белоруссии на территории Польши, пытаясь втянуть страны НАТО в вооруженный конфликт с Москвой, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой», — говорится в сообщении ведомства.

На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из бойцов спецподразделений РФ и Белоруссии. Для участия в инсценировке выбраны боевики из «Легиона „Свобода России“»* и белорусского «полка им. К. Калиновского».

После задержания военнослужащие дадут признательные показания, направленные на дискредитацию России и Белоруссии в попытке дестабилизировать ситуацию в Польше.

В СВР добавили, что сценарий разработан украинскими и польскими спецслужбами для демонстрации мировому сообществу, что Москва якобы раскручивает маховик эскалации.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщали, что Североатлантический альянс готовится разместить свои силы в Одесской области для устрашения Приднестровья. Первая группа военных НАТО уже прибыла в Одессу.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

