сегодня в 12:01

СВР: войска НАТО размещают в Одессе для устрашения Приднестровья

Североатлантический альянс готовится разместить свои силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, сообщает ТАСС .

По данным СВР РФ, первая группа военных НАТО уже прибыла в Одессу. Речь идет о кадровых военнослужащих из Франции и Британии.

Евросоюз намерен удержать Молдавию в рамках своей «русофобской политики».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ЕС собирается воевать с Россией, а страна нужна ему в качестве площадки для проведения боевых действий. Европа хочет использовать республику как «пушечное мясо».

