СВР: войска НАТО размещают в Одессе для устрашения Приднестровья
Фото - © НАТО
Североатлантический альянс готовится разместить свои силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, сообщает ТАСС.
По данным СВР РФ, первая группа военных НАТО уже прибыла в Одессу. Речь идет о кадровых военнослужащих из Франции и Британии.
Евросоюз намерен удержать Молдавию в рамках своей «русофобской политики».
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ЕС собирается воевать с Россией, а страна нужна ему в качестве площадки для проведения боевых действий. Европа хочет использовать республику как «пушечное мясо».
