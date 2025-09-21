Евросоюз собирается воевать с Россией, а Молдавия нужна ему в качестве площадки для проведения боевых действий. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон, сообщает РИА Новости .

По его словам, Европа готовится к войне с Россией, потому ей нужны страны, которые можно использовать в качестве площадки для боев. Додон считает, что ЕС рассматривает для этих целей Молдавию.

Политик отметил, что на это указывает несколько факторов: увеличение военного бюджета министерства обороны страны, покупка радаров, строительство военной базы и т. д. Он добавил, что Европа хочет использовать республику как «пушечное мясо». Экс-президент заявил, что народу Молдавии это не нужно.

Также Додон считает, что власти республики могут поддержать военные действия или устроить провокацию в Приднестровье. При этом с 1 октября риски такого сценария уменьшатся, так как к власти придет новое парламентское большинство, а президент Майя Санду останется без поддержки.

Додон еще в феврале этого года спрогнозировал отставку Санду. По его словам, новый состав молдавского парламента объявит ей импичмент.