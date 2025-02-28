сегодня в 02:04

Новый состав молдавского парламента, который будет избран в 2025 году, отправит президента республики Майю Санду в отставку, заявил политик Игорь Додон.

По словам лидера Партии социалистов, новые законодатели объявят Санду импичмент, так как она лишится большинства в парламенте республики, куда пройдут «промолдавские» политики.

Додон отметил, что ожидает сближения с Россией одновременно с прагматичным подходом к сотрудничеству с Евросоюзом, который «превратился в какого-то геополитического монстра, который готовится к войне».

Санду была избрана президентом с минимальным перевесом голосов в ноябре 2024 года.

Выборы в парламент республики запланированы на вторую половину 2025 года.