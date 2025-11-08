ЛЭП «Ферросплавная-1» возле Запорожской АЭС начали ремонтировать

сегодня в 12:56

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о старте восстановления финального отрезка украинской высоковольтной линии электропередач в окрестностях ЗАЭС. Информацию подтвердил генеральный директор Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС .

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что ремонт начался благодаря локальному прекращению боевых действий, согласованному при содействии Международного агентства по атомной энергии.

По словам Гросси, начались работы по восстановлению заключительного поврежденного сегмента украинской ЛЭП «Ферросплавная-1», расположенной вблизи Запорожской атомной электростанции.

«В условиях локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ, технические специалисты сегодня начали ремонт оставшегося поврежденного участка линии электропередачи „Ферросплавная-1“ возле ЗАЭС», — сказал Гросси.

Ранее МАГАТЭ помогло локально остановить огонь рядом с Запорожской атомной электростанцией. Благодаря этому получится проделать ремонтные работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.