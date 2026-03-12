ВСУ ударили по компрессорной станции «Турецкого потока» на Кубани ночью

Ночью украинские дроны пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Станция находится в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. В ночь на 12 марта ее атаковали украинские ударные дроны самолетного типа. Киевский режим таким способом пытался добиться прекращения поставок газа европейским потребителям.

В Минобороны РФ отметили, что на подлете к станции были уничтожены 10 БПЛА противника. Российская ПВО не допустила нанесение ущерба объекту. Ранее, в ночь на 11 марта, ВСУ уже пытались ударить по станции «Русская».

В конце февраля президент РФ Владимир Путин предупредил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. Он отметил, что подобные действия направлены на срыв мирных инициатив и попыток дипломатического урегулирования.

