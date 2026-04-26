Воробьев рассказал о помощи ветеранам СВО и их реабилитации в эфире «Будем жить!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи ветеранам СВО и их реабилитации в новом выпуске телепрограммы «Будем жить!», который скоро выйдет на Первом канале.

«Скоро на Первом канале выйдет новый выпуск программы „Будем жить!“ с Натальей Поповой», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в студии вновь встретился с супругой лауреата премии «Мы рядом. Доброе дело» и ветерана СВО Региной Николиной, а также танкистом Виктором Шерстневым, которому после ранения мы помогли открыть зал для реабилитации бойцов в Балашихе.

Губернатор напомнил, что в прошлом году на ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело» Регину Николину наградили за историю семьи и путь восстановления ее мужа Дениса после тяжелого ранения в зоне СВО.

«Рад, что удалось встретиться, поговорить по душам. Обязательно посмотрите выпуск», — заключил глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.