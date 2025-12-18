Андрей Воробьев вручил премию «Мы рядом» супруге бойца СВО Регине Николиной

Регина Николина — супруга лауреата премии «Мы рядом. Доброе дело», участника СВО Дениса Николина.

В 2022 году при выполнении боевого задания Денис получил тяжелейшую травму, впал в кому, врачи давали весьма неутешительные прогнозы, но благодаря настойчивости, вере и заботе Регины боец вышел из комы, начал восстанавливаться.

Все это время Регина вела специальный дневник, который стал примером для военных, медиков, анестезиологов и реаниматологов.

«Хотела сказать спасибо, что все-таки замечаете такие семьи, как наши. И нужно бороться до последнего, до конца за своего любимого. Главное — он жив. Спасибо», — сказала Николина.

