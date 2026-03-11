Киевский режим атаковал объекты газоснабжения в Краснодарском крае

сегодня в 18:40

В ночь на 11 марта ВСУ атаковали объекты газоснабжения в Краснодарском крае с целью помешать поставке газа европейским потребителям. Под удар попала компрессорная станция «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Ночью средства ПВО сбили несколько беспилотников, в том числе два прямо над «Русской». Еще один БПЛА сбили днем 11 марта.

Также 14 ударных дронов пытались атаковать компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Киевскому режиму не удалось нанести ущерба объекту.

Всего средства ПВО сбили 185 украинских беспилотников над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа.

