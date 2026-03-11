сегодня в 10:37

185 беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над России за ночь

Средства ПВО сбили 185 украинских беспилотников над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской и Самарской областями. Также вражеские дроны ликвидировали над Азовским и Черными морями.

Средства ПВО отработали над Краснодарским краем и Республикой Крым.

10 марта ВСУ нанесли жестокий удар по Брянску. В материале РИАМО рассказываем о массированной атаке, в результате которой погибло минимум шесть человек.

