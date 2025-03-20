ВСУ потеряли более 250 солдат за сутки боев в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают громить украинские формирования в Курской области. За сутки боев в российском регионе ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Гоголевка, Олешня и Горналь. Также российские бойцы отразили две контратаки противника.

Живую силу и технику поразили в Гуеве, Горнали, Гоголевке и Олешне, а также на территории Сумской области — в Басовке, Беловодах, Великой Рыбице, Веселовке, Водолагах, Журавке, Запселье, Иволжанском, Локне, Марьине, Мирополье, Новой Сечи, Ободах, Садках, Юнаковке и Яблоновке.

За сутки ВСУ потеряли танк, БМП, две бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.

За все время боев в Курской области противником потеряно более 68 880 бойцов, 399 танков, 321 БМП, 289 БТР, 2206 боевых бронированных машин, 2489 автомобилей, 568 орудий артиллерии, 52 установки РСЗО (из них 13 HIMARS и 7 MLRS), 26 установок ЗРК, 120 станций РЭБ, а также инженерные машины, установку разминирования, мостоукладчики.

Ранее появилась информация, что российская ПВО сбила истребитель F-16 в небе над Сумской областью Украины, граничащей с Курской областью. Пока от Минобороны подтверждений не поступало.