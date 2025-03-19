Истребитель F-16 сбили недалеко от Курской области — военблогеры
Военблогеры заявили об уничтожении истребителя F-16 в зоне СВО
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Российская ПВО сбила истребитель F-16 в небе над Сумской областью Украины, граничащей с Курской областью, утверждают военные блогеры. Об этом сообщают Telegram-каналы «Lpr 1», «Два майора», «Белорусский силовик» и другие.
Минобороны России пока не подтверждало информацию об уничтожении истребителя F-16 в Сумской области. ВВС Украины также не комментировали предполагаемую атаку на свой борт.
Западные страны передавали истребители F-16 для нужд украинских ВВС.
Месяцем ранее Минобороны РФ заявляло об уничтожении украинского самолета МиГ-29. Многоцелевой истребитель ВВС Украины уничтожили средствами противовоздушной обороны.