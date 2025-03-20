Минобороны РФ не подтвердило уничтожение F-16 в Сумской области

В новой сводке Минобороны РФ отсутствует информация о том, что российские военные уничтожили истребитель F-16 в Сумской области. Накануне военные блогеры утверждали, что американского «боевого сокола» сбили средствами ПВО.

Свежая сводка гласит, что за сутки противовоздушная оборона России уничтожила 225 украинских беспилотников, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и пять управляемых авиабомб JDAM. Сведений об уничтоженных истребителях не приводилось.

Количество уничтоженных украинских самолетов и вертолетов не изменилось в сводках от 19 и 20 марта — 658 и 283 соответственно.

Накануне ряд известных военных блогеров, в том числе Telegram-каналы «Два майора», «Белорусский силовик» и «Lpr1» утверждали, что российские войска сбили переданный Украине F-16 в небе над Сумской областью, граничащей с Курской областью.