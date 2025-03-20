Армия России поразила эшелон с оружием для ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили воинский эшелон, который перевозил вооружения и боеприпасы для армии Украины. Средства ПВО также уничтожили пять авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 225 беспилотников, выпущенных противником, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

За минувшие сутки украинская армия также понесла потери на белгородском направлении. На этом участке уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ, 19 украинских бронемашин и четыре танка.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ украинские силы потеряли почти 500 военных. Группа «Юг» уничтожила до 180 бойцов ВСУ, «Восток» — до 165, «Запад» — свыше 240 вражеских военных.

19 марта Минобороны России также отчиталось о возвращении 175 военных из плена на Украине.