Россия вернула 175 военных из плена на Украине

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле «175 на 175». В качестве жеста доброй воли Москва вернула еще 22 тяжелораненых украинских пленных, которым необходима срочная медпомощь, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Они связываются с родственниками, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Вызволенных из плена бойцов вернут в Россию для лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.

Гуманитарное посредничество при новом обмене военнопленными оказывали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в оборонном ведомстве.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер уведомил визави о готовящемся обмене пленными. В ходе беседы Путин также поддержал идею Трампа о взаимном отказе ВС РФ и ВС Украины от ударов по энергоинфраструктуре.