Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между РФ и Украиной 19 марта

Российский президент Владимир Путин проинформировал американского коллегу Дональда Трампа, что 19 марта между Москвой и Киевом состоится обмен военнопленными, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник глава государства провел телефонный разговор с президентом США. Лидеры обсудили восстановление двусторонних отношений и пути к урегулированию российско-украинского конфликта. Президенты общались около 2,5 часов.

«Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 бойца ВСУ, получивших тяжелые ранения и находящихся на лечении в российских больницах.

Ранее Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре и дал такую команду военным.