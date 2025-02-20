ВСУ под видом мирных жителей готовятся для наступления на Брянскую область

Солдаты украинской армии маскируются под мирных жителей и занимают дома возле границы с Брянской областью. Они готовят плацдарм для наступления на российский регион, сообщает SHOT .

Передвижения украинских войск зафиксировали в районах населенных пунктов Гремячка, Палиевка и других. ВСУ планируют задействовать в наступлении как минимум 10 бригад.

У границы могут быть сконцентрированы 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр, а также подразделения теробороны ВСУ. В том числе украинская армия прощупывает FPV-дронами территорию в районе таможенного поста Троебортное. Последняя атака там была совершена 9 февраля.

ВС РФ сообщили, что полностью контролируют ситуацию. Российские солдаты наносят удары по ВСУ в Сумской области. Предполагается, что целью таких волнений на фронте может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Вашингтона и Москвы стали «монументальным шагом» к миру на Украине. В Эр-Рияде глава Госдепа Марко Рубио и руководитель МИД РФ Сергей Лавров договорились утвердить представителей стран для создания условий, чтобы начать процесс выхода из украинского конфликта.