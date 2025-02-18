Лавров и Рубио назначат команды на высоком уровне для переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Главы дипломатий также сошлись во мнении, что Москве и Вашингтону нужно сотрудничать в общих геополитических интересах, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

В ходе российско-американских контактов Лавров и Рубио договорились, что РФ и США начнут сотрудничать в вопросах экономических возможностей, которые могут появиться после разрешения конфликта на Украине.

Помимо этого, министр и госсекретарь согласились в необходимости сформировать переговорный механизм, который поможет справиться с «раздражителями» в отношениях между США и Россией.

Переговоры между РФ и США прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, ставший одним из участников консультаций, назвал американскую команду «отличными переговорщиками».