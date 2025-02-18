Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился впечатлениями от первой встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии, отметив, что США пообещали обсудить важные вопросы. Он подчеркнул, что президент Штатов Дональд Трамп — отличный переговорщик, сообщает «Царьград» .

Основные переговоры начались во вторник, но предварительные контакты в Эр-Рияде уже состоялись.

В интервью CNN Дмитриев рассказал о своих беседах с несколькими представителями США, указав, что основная цель переговоров заключается в «наведении мостов».

«Отношения США с Россией очень важны для всего мира. Очень важно, чтобы США и Россия сотрудничали, чтобы решить проблемы», — заявил глава РФПИ.

Он опроверг утверждения о том, что делегация из РФ стремится к ослаблению санкций, подчеркнув, что Москва на самом деле просто заинтересована в «хорошем диалоге». При этом Дмитриев отметил, что американский бизнес также понес убытки из-за этих ограничений, потеряв около 300 млрд долларов после ухода из России. Это привело к сокращению прибыли и для экономики США.

Глава РФПИ рассказал, что был проведен ряд встреч с командой Трампа, и, по его словам, она эффективно решает поставленные задачи.

«Трамп — отличный переговорщик, как и вся его команда», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, команда Трампа не озвучила конкретные обещания, но ясно дала понять, что готова к диалогу, стремясь найти выгодные решения как для обеих сторон, так и для международного сообщества в целом.