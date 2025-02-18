Вашингтон поддерживает контакты с Москвой, Киевом и Европой

Белый дом: переговоры США и РФ стали «монументальным шагом» к миру на Украине

Диалог Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде стал «монументальным шагом» к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит ТАСС .

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — сказала представитель американской администрации.

Чиновница добавила, что в Вашингтоне поддерживают контакты с Киевом и странами Европы. европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».

Ранее во вторник на переговорах в Эр-Рияде глава Госдепа Марко Рубио и руководитель МИД РФ Сергей Лавров договорились утвердить представителей стран для создания условий, чтобы начать процесс выхода из украинского конфликта.

Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что Брюссель может стать участником диалога, как инициатор ввода антироссийских ограничений.

Владимир Зеленский заявил, что не примет никаких договоренностей США и России, отказавшись посетить с запланированным визитом Саудовскую Аравию.