Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию после переговоров РФ и США

После переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля, сообщает ТАСС .

«Я не поеду в Саудовскую Аравию», — заявил глава киевского режима на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что связался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и перенес официальный визит с 19 февраля на 10 марта.

При этом глава киевского режима добавил, что Киев ожидает визита американской делегации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что саудовский кронпринц планирует рассказать Зеленскому о своих разговорах с официальными лицами России и США, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.