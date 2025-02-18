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Принц Саудовской Аравии планирует рассказать Зеленскому о переговорах с РФ и США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих разговорах с официальными лицами России и США, сообщает издание Bloomberg .

Саудовский кронпринц провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, который прибыл в Эр-Рияд накануне встречи представителей Москвы и Вашингтона.

Встреча представителей России и США состоялись в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Стороны на протяжении 4,5 часов обсуждали отношения двух стран и тему урегулирования конфликта на Украине. Затем наследный принц побеседовал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о желаниях президента США Дональда Трампа касательно российско-украинского конфликта.