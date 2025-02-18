Рубио озвучил пожелания Трампа касательно украинского конфликта

Рубио: Трамп желает, чтобы конфликт на Украине не возобновился через 2–3 года

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о желаниях президента США Дональда Трампа касательно Украины. Глава государства хочет, чтобы конфликт не возобновился через 2–3 года, сообщает РИА Новости .

На переговорах в Эр-Рияде Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать процесс урегулирования украинского кризиса. Главы дипломатий также сошлись во мнении, что Москве и Вашингтону нужно сотрудничать в общих геополитических интересах.

Также Рубио выразил мнение, что Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил антироссийские санкции.

Что касается встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что она запланирована, но пока конкретные даты не обговаривались.

Кроме того, дипломат прокомментировал информацию Bloomberg о том, что Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе. По его словам, переговоры вряд ли состоятся так скоро.