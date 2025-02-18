Ушаков: конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа запланирована, но о конкретных датах еще трудно говорить. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

По его словам, в этом вопросе требуется «плотная работа» и Москвы, и Вашингтона. Ушаков подчеркнул, что к встрече Путина и Трампа готовы, но конкретная дата переговоров двух лидеров пока что не определена.

Кроме того, дипломат прокомментировал информацию Bloomberg о том, что Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе. По его словам, переговоры вряд ли состояться так скоро.

12 февраля президент РФ и американский лидер провели телефонный разговор. Они обсудили развитие двусторонних отношений стран, а также урегулирование конфликта на Украине. Путин и Трамп также договорились о личной встрече — они поручили помощникам начать подготовку к переговорам.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Россия пригласила США начать совместные проекты. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций «позитивными».