Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

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Трамп и Путин согласились с необходимостью завершить конфликт на Украине

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что утром 12 февраля по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным о том, что пора завершать конфликт на Украине. По словам главы Америки, Путин согласился с такой необходимостью, пишет РИА Новости .

Трамп подчеркнул, что беседа была продуктивная, лидеры затронули широкий спектр вопросов. В ходе переговоров Путин и Трамп достигли взаимопонимания по украинскому кризису, признав необходимость его скорейшего урегулирования.

Также президент США отметил конструктивный характер диалога, в рамках которого стороны обсудили энергетическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы.

Результатом переговоров стала договоренность об укреплении двусторонних отношений, включая организацию взаимных визитов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном.

Официальной информации о том, что разговор Трампа и Путина действительно состоялся, пока нет.