CNN: Трамп позвонил Путину утром 12 февраля
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Осведомленный источник CNN сообщил, что новый президент США Дональд Трамп утром 12 февраля 2025 года провел длинный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Официальной информации о том, что разговор Трампа и Путина действительно состоялся, пока нет. При этом источники не уточнили, о чем именно говорили лидеры США и России.
Это не первый случай, когда в Сети распространяется информация, что Трамп и Путин провели переговоры после инаугурации нового американского лидера.
В последний раз Трамп заявлял, что поговорил с Путиным 9 февраля 2025 года. Тогда сообщалось, что американский лидер поднял в разговоре с российским лидером украинский вопрос.