CNN: Трамп позвонил Путину утром 12 февраля

Официальной информации о том, что разговор Трампа и Путина действительно состоялся, пока нет. При этом источники не уточнили, о чем именно говорили лидеры США и России.

Это не первый случай, когда в Сети распространяется информация, что Трамп и Путин провели переговоры после инаугурации нового американского лидера.

В последний раз Трамп заявлял, что поговорил с Путиным 9 февраля 2025 года. Тогда сообщалось, что американский лидер поднял в разговоре с российским лидером украинский вопрос.