Трамп рассказал о состоявшемся звонке Путину
Президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава США отказался комментировать вопрос о продолжительности беседы в интервью New York Post (NYP), сообщает РБК.
Трамп отметил, что Путину важна судьба солдат на поле боя. По словам американского президента, у него есть четкий план для завершения конфликта между Россией и Украиной. Политик надеется, что его получится быстро воплотить в жизнь.
Президент США отметил, что планирует заключить договор с президентом Украины Владимиром Зеленским на 500 млн долларов. Согласно ему, Соединенные Штаты получат доступ к редкоземельным минералам и газу страны. Взамен Киев получит гарантии безопасности от Вашингтона в любых будущих мирных переговорах.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сказал, что Украина может продать США несуществующие месторождения редкоземельных металлов.