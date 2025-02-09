Трамп рассказал о состоявшемся звонке Путину

Президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава США отказался комментировать вопрос о продолжительности беседы в интервью New York Post (NYP), сообщает РБК .

Трамп отметил, что Путину важна судьба солдат на поле боя. По словам американского президента, у него есть четкий план для завершения конфликта между Россией и Украиной. Политик надеется, что его получится быстро воплотить в жизнь.

Президент США отметил, что планирует заключить договор с президентом Украины Владимиром Зеленским на 500 млн долларов. Согласно ему, Соединенные Штаты получат доступ к редкоземельным минералам и газу страны. Взамен Киев получит гарантии безопасности от Вашингтона в любых будущих мирных переговорах.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сказал, что Украина может продать США несуществующие месторождения редкоземельных металлов.