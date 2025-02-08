Меркурис: Трампу следует опасаться Зеленского
Украина может продать США несуществующие месторождения
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Украина может продать США несуществующие месторождения редкоземельных металлов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, его мнение приводит РИА Новости.
Эксперт выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «не купится» на обещания Зеленского предоставить право американским инвесторам на разработку уникальных месторождений.
Ранее глава Белого дома заявил о возможной сделке с Киевом, которая должна возместить Вашингтону расходы на военную помощь Украине.
Зеленский в ответ сообщил о намерениях совместной разработки недр страны и использования газовых хранилищ для СПГ из США.