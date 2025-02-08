Меркурис: Трампу следует опасаться Зеленского

Украина может продать США несуществующие месторождения редкоземельных металлов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, его мнение приводит РИА Новости .

Эксперт выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «не купится» на обещания Зеленского предоставить право американским инвесторам на разработку уникальных месторождений.

Ранее глава Белого дома заявил о возможной сделке с Киевом, которая должна возместить Вашингтону расходы на военную помощь Украине.

Зеленский в ответ сообщил о намерениях совместной разработки недр страны и использования газовых хранилищ для СПГ из США.