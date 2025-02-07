Зеленский предложил Трампу месторождения и газохранилища

Зеленский согласился на сделку с Трампом

Владимир Зеленский заявил о готовности заключить сделку с США по месторождениями подземным хранилищам газа в обмен на гарантии безопасности, сообщает ТАСС .

Зеленский предложил вести вместе с американскими инвесторами разработку месторождений полезных ископаемых, при которых у США «будет приоритет».

Политик также считает целесообразным использовать украинские газохранилища для американского сжиженного газа, чтобы быть «хабом для всей Европы».

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Киеву возместить затраты Вашингтона на американскую военную помощь Украине.