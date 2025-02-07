Трамп заявил, что планирует провести встречу с Зеленским на следующей неделе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что встреча с президентом Украины может состояться в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пока не выдвинули субстантивные предложения по решению конфликта на Украине. Представитель Кремля призвал россиян набраться терпения в данном вопросе.