Песков посоветовал набраться терпения в вопросе переговоров по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США пока не выдвинули субстантивные предложения по решению украинского конфликта. Он призвал набраться терпения в данном вопросе, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, каждый день в США появляются различные заявления или сообщения, касающиеся урегулирования украинского конфликта, которые затем опровергаются или меняются.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что реагировать на каждое такое заявление «нет возможности и желания». Он отметил, что субстантивных предложений от американских чиновников по решению украинского кризиса пока нет.

Песков посоветовал набраться терпения в данном вопросе.

Ранее Bloomberg писало, что США хотят представить план по урегулированию конфликта на Украине на следующей неделе. Однако спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что этого не произойдет.