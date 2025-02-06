Спецпосланник Трампа Келлог: план по Украине не представят на будущей неделе
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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал, что план по урегулированию конфликта он не будет представлять на следующей неделе, а также добавил, что представлять документ может только глава государства, сообщает РИА Новости.
Ранее Bloomberg писало, что Штаты представят свой план по улаживанию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.
«Нет, этого не будет…», — прокомментировал эту информацию Келлог в интервью телеканалу Newsmax
Конференция по безопасности в Мюнхене (Германия) состоится с 14 по 16 февраля.
Ранее Келлог заявил, что шанс Украины получить ядерное оружие варьируется между «мизерным и нулевым».