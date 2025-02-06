Спецпосланник Трампа Келлог: план по Украине не представят на будущей неделе

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал, что план по урегулированию конфликта он не будет представлять на следующей неделе, а также добавил, что представлять документ может только глава государства, сообщает РИА Новости .

Ранее Bloomberg писало, что Штаты представят свой план по улаживанию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

«Нет, этого не будет…», — прокомментировал эту информацию Келлог в интервью телеканалу Newsmax

Конференция по безопасности в Мюнхене (Германия) состоится с 14 по 16 февраля.

Ранее Келлог заявил, что шанс Украины получить ядерное оружие варьируется между «мизерным и нулевым».