Шанс Киева получить ядерное оружие варьируется между «мизерным и нулевым», заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. По словам политика, украинцы не получат ядерные вооружения, и это общеизвестный факт, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью Келлогу телеканалу Fox News.

«Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет», — добавил спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада ядерное оружие в качестве компенсации за неприем Украины в НАТО. Глава Украины просил «ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ».

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия считает неприемлемым вероятную передачу Украине ядерных вооружений.