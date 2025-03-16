ВСУ могли использовать новую ракету при атаке на Туапсе
Киев мог применить ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому НПЗ
Киев мог применить новую ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Авторы канала обратили внимание на звук реактивного двигателя перед взрывом.
Также произошел более мощный взрыв, чем ранее фиксировалось при применении дронов-камикадзе.
«Длинный Нептун» — это модернизация советской ракеты Х-35. Она способна преодолеть до тысячи километров и поражать крупные цели.
Атака на Туапсинский НПЗ произошла 15 марта. Вспыхнувший пожар удалось локализовать ночью в воскресенье.