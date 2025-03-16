ВСУ могли использовать новую ракету при атаке на Туапсе

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Киев мог применить ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому НПЗ

Киев мог применить новую ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель» .

Авторы канала обратили внимание на звук реактивного двигателя перед взрывом.

Также произошел более мощный взрыв, чем ранее фиксировалось при применении дронов-камикадзе.

«Длинный Нептун» — это модернизация советской ракеты Х-35. Она способна преодолеть до тысячи километров и поражать крупные цели.

Атака на Туапсинский НПЗ произошла 15 марта. Вспыхнувший пожар удалось локализовать ночью в воскресенье.