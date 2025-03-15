Зеленский сообщил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун»

«Длинный Нептун» прошел испытание и успешное боевое применение», — сообщил Зеленский.

Новость о том, что у Украины якобы есть такая ракета, появилась еще в 2019 году. Тогда об этом заявлял бывший президент Петр Порошенко. Он утверждал о наличии у страны дальнобойных крылатых ракет. Одновременно он анонсировал намерение поставить комплекс «Нептун» — наземную систему крылатых ракет, созданную для уничтожения морских и прибрежных объектов.

«Длинный Нептун» представляет собой дозвуковую низколетящую ракету, основанную на советской модели Х-35. Это украинское оружие способно уничтожать корабли весом до 5 тысяч тонн и поражать наземные цели. Система обладает универсальностью запуска — с морских судов, воздушных носителей или с земли.