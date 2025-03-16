Спасатели продолжают тушить пожар на НПЗ в Туапсе
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на НПЗ в Туапсе
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на НПЗ в Туапсе на площади 1250 кв. метров. сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
«Тушение возгорания продолжается. Задействованы 188 человек и 55 единиц техники», — сказано в сообщении.
Происшествие произошло накануне ночью в результате падения сбитых ПВО обломков украинского беспилотника.
Загорелся один из резервуаров с бензином. Пострадавших не было.