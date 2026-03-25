сегодня в 16:34

ВСУ били по Ленинградской области беспилотниками типов FP-1 и «Лютый»

Дроны, которые 25 марта атаковали Ленинградскую область, были двух типов: FP-1 и «Лютый». Они могут преодолевать расстояние в 1000–1200 километров, сообщает SHOT .

Предварительно, их запустили из Черниговской и Житомирской областей. Запуск производился в несколько заходов. ВСУ отправляли БПЛА небольшими «стаями».

Уцелевшие части дронов сейчас находятся у российских специалистов. На некоторых из беспилотников осталась неразорвавшаяся взрывчатка

Режим беспилотной опасности был объявлен в Ленинградской области в 00:43 по московскому времени. С того момента и до утра в небе над регионом было сбито 56 дронов.

В результате атаки произошло возгорание в порту Усть-Луга. В Выборге повреждена кровля жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.