В порту Усть-Луга произошло возгорание. Над Ленинградской областью уничтожено уже 33 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — сообщил он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над Ленинградской областью.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

