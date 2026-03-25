В порту Усть-Луга произошло возгорание. Над Ленинградской областью уничтожено уже 33 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — сообщил он.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над Ленинградской областью.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
