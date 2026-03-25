Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожили 56 дронов ВСУ

За время действия режима беспилотной опасности в небе над Ленинградской областью было ликвидировано 56 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Мах .

Дроны начали атаковать Ленинградскую областью в ночь на 25 марта. Режим беспилотной опасности был объявлен в 00.43 по московскому времени.

За это время сбито уже 56 дронов. Ранее в результате атаки произошло возгорание в порту Усть-Луга. Оно ликвидируется.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших нет. Также дроны атаковали Выборг. Там повреждена кровля жилого дома.

Между тем аэропорт Пулково работает с ограничениями. Задержано 30 рейсов, еще 15 — отменено, пишет 360.ru.

