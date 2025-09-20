Российские военнослужащие продвигаются вглубь обороны противника в зоне СВО. На этот раз они взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий бойцов подразделения группировки войск «Восток».

Березовое расположено рядом с границей ДНР. Также населенный пункт находится недалеко от Темировки в Запорожской области. Ее в конце июля освободили также подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Муравка в ДНР. Это удалось сделать благодаря наступательных действиям подразделений группировки войск «Центр».