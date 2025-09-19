ВС РФ освободили населенный пункт Муравка

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Российские военные из подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области.

Ранее военные показали кадры освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР.

В ролике можно увидеть разрушенные украинские позиции, сгоревшую технику, предупреждения о минах.

