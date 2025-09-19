ВС РФ освободили населенный пункт Муравка
Фото - © РИА Новости
Российские военные из подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области.
Ранее военные показали кадры освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР.
В ролике можно увидеть разрушенные украинские позиции, сгоревшую технику, предупреждения о минах.
